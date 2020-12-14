Вісім тисяч кожному: в інтернеті шахраї «виплачують» карантинні

У кіберполіції попереджають громадян, що зловмисники в Інтернеті виманюють кошти під виглядом нібито надання державних компенсаційних виплат по 8 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба відомства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зловмисники в мережі Інтернет виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. З початку грудня 2020 року до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазвичай правопорушники розміщують відео, де Президент Володимир Зеленський розповідає про виплати матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень.

Зокрема, у описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати, і при цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен.

Уточнюється, що на сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

«Однак у подальшому шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот. Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам», - попереджають у відомстві.

У зв'язку з цим у кіберполіції закликали громадян бути пильними та порадили отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел; не переходити за сумнівними посиланнями; не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім, а якщо ж особисту (персональну) інформацію було розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку.

Також кіберполіція радить громадянам у разі підозри шахрайських дій негайно повідомляти правоохоронні органи.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Окрім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.