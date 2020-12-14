Разумков закликав депутатів «у рамках своїх можливостей» допомогти дітям на Миколая
Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на засіданні погоджувальної ради.
“У нас незабаром буде День Святого Миколая. Я знаю, що хтось із народних депутатів допомагає конкретним діткам, хтось допомагає лікарням, хтось допомагає іншим установам. І давайте пам’ятати, що свято повинне приходити до кожного. Кожен у рамках своїх можливостей, кожен у рамках того, що в нього є, я зараз не про фінанси, я про бажання допомогти і принести свято дітям, особливо тим дітям, яким сьогодні важко”, - зазначив Разумков.
Голова ВР також розповів про ініціативу деяких народних депутатів допомогти дитячому онкологічному відділенню Київського міського клінічного онкологічного центру і влаштувати там свято.
День святого Миколая відзначається християнами східного обряду 19 грудня. За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками, віруючи у диво, звершуване святим Миколаєм, і вчаться у святого бути милосердними. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і подорожніми, допомагає бідним у скруті; вважається покровителем дітей і студентів, моряків.
У пам'ять про милосердя святого Миколая, цього дня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.