Разумков закликав депутатів «у рамках своїх можливостей» допомогти дітям на Миколая

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламентаріїв напередодні Дня Святого Миколая допомогти тим дітям, які цього потребують.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на засіданні погоджувальної ради.

“У нас незабаром буде День Святого Миколая. Я знаю, що хтось із народних депутатів допомагає конкретним діткам, хтось допомагає лікарням, хтось допомагає іншим установам. І давайте пам’ятати, що свято повинне приходити до кожного. Кожен у рамках своїх можливостей, кожен у рамках того, що в нього є, я зараз не про фінанси, я про бажання допомогти і принести свято дітям, особливо тим дітям, яким сьогодні важко”, - зазначив Разумков.

Голова ВР також розповів про ініціативу деяких народних депутатів допомогти дитячому онкологічному відділенню Київського міського клінічного онкологічного центру і влаштувати там свято.

День святого Миколая відзначається християнами східного обряду 19 грудня. За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками, віруючи у диво, звершуване святим Миколаєм, і вчаться у святого бути милосердними. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і подорожніми, допомагає бідним у скруті; вважається покровителем дітей і студентів, моряків.

У пам'ять про милосердя святого Миколая, цього дня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.