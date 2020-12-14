В українському реєстрі боржників - понад два мільйони людей

Кількість людей з боргами в Україні зросла на 300 тисяч за рік і тепер боржників понад 2 мільйони.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на OpenDataBot.

"Понад 2 мільйони українців знаходяться в реєстрі боржників. За рік їх кількість зросла на 18%. Так боржниками стали ще 300 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2020 році найбільше боржників з’явилося у таких категоріях: стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг — кількість таких боржників зросла на 36% за рік (це +57 тисяч людей); стягнення коштів (наприклад, за кредити) — на 24% за рік (+150 тисяч людей); стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення — на 21% за рік (+70 тисяч); стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (зросла – ред.) на 22% за рік (+96 тисяч).

Через потрапляння до реєстру боржників можливі такі заходи: заборона на виїзд із країни; блокування грошей на рахунках у банках та заборони відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.