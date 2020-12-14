Народні депутати вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Як передає кореспондент Укрінформу, хвилину мовчання оголосив Голова ВР Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.
“Я хотів би нагадати, що сьогодні — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І я думаю, що те, що відбулося у 1986 році добре нам може нагадувати, що одне неправильне, невиважене, необдумане рішення може призвести до глобальної катастрофи. І це той історичний урок, який ми всі з вами повинні пам’ятати. Зараз я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув під час ліквідації”, - сказав Разумков.
Після цього присутні на погоджувальній раді підвелися і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів.
Як повідомлялося, 14 грудня в Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День встановлений згідно з Указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.