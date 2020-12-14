Народні депутати вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Керівництво Верховної Ради та голови депутатських фракцій і груп, керівники парламентських комітетів вшанували пам’ять загиблих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент Укрінформу, хвилину мовчання оголосив Голова ВР Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.

“Я хотів би нагадати, що сьогодні — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І я думаю, що те, що відбулося у 1986 році добре нам може нагадувати, що одне неправильне, невиважене, необдумане рішення може призвести до глобальної катастрофи. І це той історичний урок, який ми всі з вами повинні пам’ятати. Зараз я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув під час ліквідації”, - сказав Разумков.

Після цього присутні на погоджувальній раді підвелися і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів.

Як повідомлялося, 14 грудня в Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День встановлений згідно з Указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.