На Чорнобильській АЕС вшановують ліквідаторів аварії

У зону відчуження з робочою поїзкою прибула урядова делегація на чолі з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Романом Абрамовським, які вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на Чорнобильській АЕС відбуваються заходи із вшанування ліквідаторів аварії.

Відбулося покладання квітів до "Меморіального комплексу ліквідаторам аварії на ЧАЕС", який розташований на центральній площі перед адіністративною будівлею ЧАЕС, та присвячений ліквідаторам аварії, які загинули в перші дні Чорнобильської катастрофи. На ньому знаходяться 30 табличок з іменами загиблих та стела з написом "Життя заради життя".

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У робочій поїздці міністра Міндовкілля супроводжують голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник, голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, Герой України Валерій Беспалов.

Заходи зі вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Заходами заплановано відвідування Нового безпечного конфайнмента та Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Також відбудеться вручення ключів від пожежної техніки, яка була закуплена для ДСП "Північна Пуща".

На згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС, Указом Президента було встановлено День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.