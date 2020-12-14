З початку року прикордонники вилучили 640 одиниць зброї

Із початку року прикордонники виявили тисячі боєприпасів та сотні одиниць зброї.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, повідомляє Укрінформ.

Цьогоріч військовослужбовці Держприкордонслужби виявили понад 27,6 тис. боєприпасів (у 2019 році - 8,8 тис.) Із них понад 18 тис. (у 2019 -3,2 тис.) боєприпасів виявлено в зоні проведення ООС. Також було виявлено близько 200 гранат та запалів до гранат, майже половина з яких також у зоні проведення ООС.

Також упродовж 2020 року співробітники Держприкордонслужби виявили та вилучили на кордоні 640 одиниць зброї. Варто зазначити, що переважна більшість, а це - майже 500 одиниць виявленої зброї – холодна та пневматична. Із них - 300 одиниць холодної та пневматичної зброї виявлено на кордоні з Польщею та Румунією. 75 одиниць зброї, переважна більшість з яких теж пневматична, виявлено на кордоні з РФ та Білоруссю.

Найменше зброї виявлено у пунктах пропуску для повітряного сполучення та жодного порушення, пов’язаного з незаконним переміщенням зброї, не виявлено у КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Російською Федерацією виявили та затримали велику партію контрабандних товарів, які порушники намагались без належних документів переправити до РФ.

Фото: dpsu.gov.ua