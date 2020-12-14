Керівництво держави вшанувало пам'ять учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС поклав квіти до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Разом із Президентом у церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник ОП Андрій Єрмак.

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

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Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС ціною власного життя та здоров'я здійснили подвиг і захистили не тільки Україну, але й увесь світ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Україна та весь світ сьогодні низько вклоняються учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це сотні тисяч хоробрих, мужніх людей, які ціною власного життя та здоров’я, прийняли доленосний виклик, щоб захистити не тільки Україну, але й увесь світ", - написав Шмигаль.

Він додав, що нашим обов’язком є "пам’ятати про подвиг учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, тому що вони є прикладом мужності, самовідданості та високого професіоналізму".

14 грудня в Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День встановлений згідно з Указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Фото: ОП