Українці стали найбільшими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців

У 2019 році іноземці купили в Польщі 8,5 тис. квартир, і найбільше придбали українці - 3,2 тис. помешкань, що становить 37,6% від загальної кількості.

Про це повідомляє інтернет-портал з нерухомості Gethhome.pl на підставі даних МВС та адміністрації Польщі, передає Укрінформ з посиланням на РAP.

Як зазначається, житло в РП активно купують також росіяни та білоруси.

За оцінкою експертів, іноземці найчастіше купують житло у великих містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. Загальна площа придбаного громадянами інших держав житла становить 204 тис. кв. метрів. З урахуванням середньої вартості 1 кв. м. житла на рівні 9 тис. злотих (2 тис. євро) іноземці торік сплатили за нього понад 1,8 млрд злотих (приблизно 400 млн євро).

Експерти відзначають, що українці найчастіше купують помешкання в Польщі для забезпечення житлових потреб, у той час як представники Західної Європи, наприклад німці, розглядають це як інвестицію.

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Крім того, в 2019 році МВС та адміністрації надали українцям також 270 дозволів на купівлю 53,3 га землі.

На думку фахівців, у наступні роки у Польщі збережеться тенденція до зростання обсягів придбаного іноземцями житла, хоча в цьому році ймовірне зниження через пандемію коронавірусу.

Як зазначається, кількість квартир, куплених іноземцями у Польщі, стала динамічно зростати після вступу країни до ЄС в 2004 році. Тривалий час у рейтингу найактивніших іноземних покупців житла у Польщі лідирували громадяни Німеччини, охоче купували також британці, ірландці, італійці та іспанці. У 2012 році на друге місце вийшли українці, а в 2015 році - і на перше. Відтоді саме українці купують найбільше житла в Польщі.