З початку року ВРП звільнила 255 суддів

Вища рада правосуддя за 11 місяців 2020 року звільнила 255 суддів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інформаційно-аналітичній довідці, підготовленій відділом статистично-аналітичної роботи секретаріату ВРП та оприлюдненій на сайті відомства.

«Із січня по листопад 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 255 суддів. За загальними обставинами звільнено 229 суддів: 228 - у зв’язку з поданням заяв про відставку, 1 - у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за особливими обставинами звільнено 26 суддів, а саме: 22 - за вчинення істотного дисциплінарного проступку, 4 - внаслідок визнання їх за результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що не відповідають займаній посаді.

У ВРП інформують, що за аналогічний період 2019 року було звільнено 237 суддів: за загальними обставинами – 143, за особливими - 94 (62 - за вчинення істотного дисциплінарного проступку, 1 - у зв’язку з порушенням вимог щодо несумісності, 31 - за результатами кваліфікаційного оцінювання).

Також повідомляється, що станом на 11 грудня 2020 року фактична кількість суддів у судах України становить 5407 при визначеній кількості 7295.