В Україні високий ризик корупції в «оборонці»

В Україні ризик корупції в оборонному секторі є високим згідно з міжнародними нормами.

Про це свідчить Індекс доброчесності в оборонному врядуванні 2020, який провела Трансперенсі інтернешнл оборона та безпека (TI-DS)й представив Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) на пресконференції в Укрінформі.

«Україна отримала 41 бал зі 100 та оцінку D, яка означає високий ризик корупції в оборонному секторі», - йдеться у висновку дослідження Програми Трансперенсі інтернешнл оборона та безпека, згідно з Індексом доброчесності в оборонному врядуванні 2020 (DGI) для 15 країн Центральної та Східної Європи.

«Ми побачили недостатній рівень парламентського нагляду, що пов’язано з браком політичної волі, обмежений доступ до інформаційних режимів, слабкий захист викривачів, боротьба з корупцією не організована на операційному рівні, слабкий нагляд за питанням закупівель і закупівлі від одного постачальника, також не було належним чином забезпечено розподіл активів», - прокоментувала менеджер з питань європейського регіону Трансперенсі Інтернешнл оборона та безпека Кароліна Маклахлан.

Тим часом згідно з Індексом, у військовій кадровій політиці Україна отримала оцінку F, яка означає критичний ризик корупції.

«Це дуже погано, коли на рівні Збройних сил і Міністерства оборони солдати бачать корупцію з боку офіцерів. Якщо врахувати, що зараз відбувається війна між Україною та Росією, понад 80% якої ведеться не зброєю, а інформаційно й у сфері корупції, то це особливо непокоїть. І важливо, щоб боротьба з корупцією розглядалася не лише як питання належного врядування, а ще як боротьба з ворогом, який веде війну проти України», - наголосив президент Atlantic Group і член правління НАКО Ендрю Бейн.

Народний депутат, секретар Комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко бачить корупційні ризики в тому, що в Україні державне замовлення не узгоджено зі стратегією розвитку ЗСУ.

«У нас є документи стратегічного планування, ніяким чином не пов’язані на законному рівні з державним оборонним замовленням. Державне замовлення має бути прив’язано до стратегії розвитку Збройних сил, чого зараз немає. В цьому є великі ризики, тому що Міноборони формує політику по-одному, а закупляють зовсім інше», - зазначив Костенко.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос вважає одним із найбільших корупційних ризиків підбір персоналу з-поміж непрофільних менеджерів для ВПК.

«Один із найбільших ризиків є підбір персоналу. Керівники, які працюють у ВПК, часто не є фахівцями технічного напрямку, будучи, можливо, й непоганими менеджерами, які прийшли з інших сфер бізнесу, але ВПК – досить специфічний напрямок. Приклад заводів ВПК свідчить, що більш успішні ті, де керівники працюють у цій сфері багато років», - сказав Кривонос.

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Автори дослідження наголошують, що корупція в оборонному секторі загрожує безпеці й стабільності Збройних сил, посилює зовнішніх ворогів, підриває публічну довіру, марнує публічні ресурси.

Індекс доброчесності в оборонному врядуванні – це єдиний світовий індекс оцінки корупційних ризиків оборонних відомств.