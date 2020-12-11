Ексвласники серверів Реєстру декларацій програли суд проти НАЗК

Господарський суд міста Києва розглянув черговий позов ТОВ «Алтаюр», що є колишнім власником серверів Рестру декларацій, до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), і відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАЗК.

«ТОВ «Алтаюр» звернулося до суду з позовом про захист честі гідності і ділової репутації у зв’язку з опублікованою на сайті НАЗК інформацією. Позивач просив стягнути 1 000 000 грн. державних коштів на свою користь. Господарський суд міста Києва розглянув позов ТОВ «Алтаюр» до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у справі 910/8593/20. Суд підтримав позицію НАЗК та відмовив ТОВ «Алтаюр» у задоволенні позову в повному обсязі», - зазначили в НАЗК.

Улітку цього року ТОВ «Алтаюр» звернулося до суду з позовом до НАЗК про визнання недостовірною, такою, що принижує ділову репутацію, інформацію, поширену 21 травня на офіційній сторінці в мережі Фейсбук та на вебсайті НАЗК під спільним заголовком «Справа компанії «Алтаюр»: НАЗК виявило зловживання на понад 9 млн грн».

Так, протягом трьох років НАЗК орендувало обладнання в компанії «Алтаюр», вартість якого складала в різні роки від 2,37 до 3,2 млн грн. За оренду НАЗК сплатило підприємству 11,5 млн грн. За результатами внутрішнього аудиту було виявлено ознаки неправомірної вигоди в розмірі 9,4 млн грн.

У листопаді поточного року Господарський суд міста Києва закрив також провадження у справі за позовом ТОВ «Алтаюр» до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про скасування результатів тендеру на закупівлю серверного обладнання, на якому на сьогодні розміщується Реєстр декларацій.

Крім того, у вересні 2020 року ТОВ «Алтаюр» намагалося оскаржити рішення про відхилення його пропозиції на тендері НАЗК по закіпівлі серверного обладнання, до Антимонопольного комітету України (АМКУ). Компанія стверджувала, що її пропозиція забезпечує виконання вимог тендеру та відповідає його умовам. Проте, за результатом розгляду скарги ТОВ «Алтаюр» АМКУ прийняв рішення про відмову у її задоволенні.