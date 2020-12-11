Топ-20 людей, якими цікавилися українці впродовж 2020 року

Навальний, Байден, Лукашенко, Єфремов, Кернес, Моргенштерн та Біллі Айліш - інформацію про них найчастіше шукали через Google Україна

Ще одна десятка найчастіших пошуків - жалобна. Це ті, кого, на відміну від першої, "живої" топ-десятки, шукали з сумних причин - десятеро відомих людей, смерть яких у 2020 році спонукала українських користувачів інтернету дізнатися про них більше.

За матеріалами компанії Google Україна