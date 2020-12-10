У Міноборони пояснили, чому не взяли на роботу Бутусова

У Міністерстві оборони заявили, що у відомстві відсутні вакансії, які відповідали би рівню амбіцій та компетенції журналіста Юрія Бутусова.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони у Фейсбуці.

"Щира ідея долучити Юрія Бутусова до роботи у межах Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для подібної швидкої кар’єри мають бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки відсутні", - зауважили в оборонному відомстві.

У МОУ розповіли, що за результатами розмови з журналістом кадрові служби повідомили про "відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій".

"Призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України, і ця процедура не може бути переглянута. Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони», ані для авторів чудесних «програм», в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з «комплексом Наполеона», - зауважили в Міноборони.

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При цьому зазначається, що "цілком, можливо, це все ще лише непорозуміння, викликане хвилею емоцій".

"Висловлюємо сподівання, що в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня теперішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар’єру та просунутися на вищі посади в МОУ" - резюмували в Міноборони.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони запросило журналіста, редактора видання Цензор.Net Юрія Бутусова, який відомий своєю критичною позицією щодо реформ у сфері оборони, очолити одну з посад в оборонному відомстві.

Юрій Бутусов — український журналіст. Головний редактор сайту Цензор.нет, оглядач Дзеркала тижня. Пише про внутрішньополітичну обстановку в Україні: найгучніші скандали, корупційні оборудки в «Укроборонпромі», підкуп виборців, проблеми передвиборчого процесу і програми, плюси й мінуси кандидатів на різні державні посади. Також писав про військовий конфлікт на Донбасі, автор серії нарисів про події Революції Гідності.

Фото Олександри Чернової