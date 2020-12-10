У народного депутата Столара померла 19-річна дочка

У народного депутата від Опозиційної платформи — За життя Вадима Столара померла дочка.

Як передає Укрінформ, про це сам парламентарій написав у Фейсбук.

Дівчині було 19 років.

«Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами», - написав він.

Депутат звернувся до ЗМІ з проханням - проявити повагу і не турбувати його сім'ю.

За динними ЗМІ, донька депутата жила у США. Також повідомлялося, що їй було 19 років.

Вадим Столар - український бізнесмен, керівник київського осередку ОПЗЖ. Народився 10 серпня 1982 року в Києві.

У щорічній декларації Столара за 2019 рік вказано, що у нього ще четверо дітей - Джемма, Єва, Давид і Даніель Аарон.