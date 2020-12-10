Київстар передав лікарням 10 апаратів ШВЛ та 20 моніторів пацієнта

Національний телеком-оператор “Київстар” виділив близько 30 мільйонів гривень на закупівлю 10 апаратів штучної вентиляції легень, 20 моніторів пацієнта і майже 7 тисяч захисних костюмів, які передані у лікарні Києва, Черкас, Чернівців, Київщини й Вінниччини.

Про це розповів президент Київстар Олександр Комаров, повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Великий бізнес не може залишатися осторонь таких викликів для суспільства, як коронавірус. Тому Київстар виділив близько 30 мільйонів гривень на закупівлю 10 апаратів штучної вентиляції легень, 20 моніторів пацієнта та майже 7 тисяч захисних костюмів. Сподіваюсь, що невдовзі людство подолає пандемію, а це обладнання і надалі рятуватиме життя пацієнтів», - сказав Комаров.

За інформацією пресслужби, апарати штучної вентиляції легень Savina 300 Select та монітори пацієнта Vista 120 від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager у найближчий тиждень буде доставлено до Київської міської клінічної лікарні №4, Білоцерківської міської лікарні №3, Черкаської міської інфекційної лікарні, Ірпінської центральної міської лікарні, Міської лікарні №1 м. Чернівці, Калинівської центральної районної лікарні (Вінницька область).

В компанії також нагадали, що у серпні 2020 року Київстар передав 6 851 багаторазовий захисний костюм для медичних працівників у 25 опорних лікарнях у 13 областях України.

Зазначається, що благодійну ініціативу Київстар було реалізовано за підтримки Благодійного фонду «Твоя опора», який провів моніторинг медичних закладів, що приймають хворих на коронавірус, та звернувся до компанії з відповідним запитом на благодійну допомогу. Фонд має надійну репутацію та проходить щорічний аудит діяльності.

«Сучасного обладнання завжди бракувало в українських лікарнях. Це стало особливо відчутно на фоні пандемії та різкого збільшення хворих на коронавірус в Україні. Тому нашим пріоритетним завданням є оснащення реанімаційних ліжко-місць для пацієнтів з ускладненнями. Завдяки благодійній допомозі Київстар ми закупили обладнання експертного класу, що є очима та інтелектом лікарів. Варто зазначити, що ці апарати штучної вентиляції легень та монітори пацієнта будуть ще багато років слугувати на користь українців навіть після пандемії», – розповіла засновниця фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук.

У пресслужбі Київстар зауважили, що усі благодійні організації, з якими співпрацює оператор, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи «VEON» щодо етичності ведення своєї діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, за час карантину допомогу у вигляді бонусів на рахунок від Київстар отримали близько 70 тисяч медиків, а на 3 літні місяці їм було надано доступ до безлімітного інтернету.

Фото з відкритих джерел