Грабіжники напали на консульство України в Судані

Невідомі напали на консульство України в Судані з метою пограбування, їх затримали на місці злочину.

Про це заявив консул України в Судані Муса Мохамед Саїд, повідомляє суданське інформагентство Suna.

За словами бригадного генерала Джамала Джумаа, офіційного представника Сил оперативної підтримки (RSF), озброєні злочинці проникли на територію консульства у вівторок, 8 грудня, з метою пограбування. Двоє з них були переодягнуті у військову форму і форму RSF, двоє були у цивільному одязі.

Бійцям RSF, які прибули на місце інциденті, вдалося затримати підозрюваних на місці злочину.

Дану інформацію підтвердив агентству консул України Муса Мухаммад Саїд. За його словами, викрадені гроші та майно були повернуті.

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Український дипломат зазначив, що особисто з’явився в поліцейський відділок, аби упізнати злочинців.

Фото: suna-sd.net