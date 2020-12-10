Шмигаль - про карантин вихідного дня: Це український продукт

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня – це українська розробка, якою починають користуватись європейські країни.

Про це він сказав в інтерв’ю УП, повідомляє Укрінформ.

"Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогодні ним починають користуватися європейські країни", - сказав Шмигаль.

За його словами, мета обмежень на вихідних полягала у стабілізації рівня захворюваності на коронавірус.

"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", – пояснив прем’єр.

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Як приклад країн, які також почали використовувати такий карантин, він назвав Латвію.

"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Україні з середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Водночас 11 листопада уряд схвалив відмову від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

Тим часом 5 грудня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні під час посилення карантину в січні планується закриття шкіл, дитсадків і ТРЦ, але транспорт, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть.

Кабінет Міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.