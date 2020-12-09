Міжнародне дослідження якості освіти через COVID-19 перенесли на 2022 рік

Основний етап Міжнародного дослідження якості освіти PISA, який було заплановано на 2021 рік, через пандемію COVID-19 перенесено на 2022 рік.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, у зв'язку з цим Кабінет міністрів адаптував деякі нормативні акти до відповідного рішення, ухваленого раніше Організацією економічного співробітництва і розвитку.

"Основний етап чергового циклу дослідження PISA було заплановано на 2021 рік. Йому мав передувати пілотний етап у 2020 році. Однак через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, країни-учасниці дослідження PISA, з-поміж яких і Україна, не змогли провести пілотний етап дослідження. Зважаючи на ситуацію, Організація економічного співробітництва і розвитку, яка відповідає за проведення дослідження PISA, ухвалила рішення продовжити поточний цикл дослідження та змістити всі наступні цикли PISA на один рік", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, як зазначили в МОН, поточний цикл PISA матиме назву Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2022, а його основний етап відбудеться у 2022 році.

Як повідомлялося Україна вперше взяла участь в міжнародному дослідженні якості освіти PISA у 2018 році, у грудні 2019 року було презентовано Національний і Міжнародний звіти за його результатами.

PISA (Program for International Student Assessment) – міжнародне дослідження, що проводиться з 2000 року в 80+ країнах. Кожні три роки дослідження вивчає рівень володіння читацькою, математичною та природничо-науковою компетенціями у 15-річних підлітків. PISA не перевіряє, чи засвоїли учні зміст освітньої програми, а оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.