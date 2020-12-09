Близько 47% судів в Україні відмовилися надсилати сповіщення поштою

Про це Укрінформу повідомили в системі моніторингу відкрити даних Опендатабот.

«Ситуація склалася через брак державного фінансування. На відправлення кореспонденції судів в бюджеті закладено 445 млн грн, тоді як на відправлення повісток потрібно витратити понад 1,2 млрд грн. Майже половина – 355 – судів в Україні не будуть надсилати сповіщення поштою. Це близько 47% від загальної кількості судів у державі", - зазначили в Опендатаботі.

Одним із перших судів, що припинив надсилати повістки, був Івано-Франківський суд. Щомісяця він витрачав 75 тис. грн на оплату послуг пошти, тоді як у бюджеті на це була закладена втричі менша сума.

«Тоді представники суду рекомендували відслідковувати інформацію про судові засідання за допомогою Опендатаботу. Зараз аналогічні ситуації відбуваються по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Опендатаботі оприлюднили узагальнюючі дані, згідно з сайтами судів, щодо ситуації станом на 9 грудня.

Моніторинг справ в Опендатаботі — безкоштовний для українців. Щоб не пропустити інформацію про дату судового засідання та інформацію про направлені до суду позови взагалі, можна підписатися на сповіщення від Опендатаботу. Для цього потрібно відкрити Опендатабот у будь-якому месенджері або в додатку; надіслати боту своє ПІБ або номер справи, яку потрібно відслідковувати; підписатися на оновлення.