Генсек ООН висловив співчуття через смерть українського миротворця у ДР Конго

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у листі на ім'я Президента України висловив співчуття у зв'язку зі смертю від COVID-19 старшого лейтенанта ЗСУ Олександра Бривка, який виконував завдання у складі Стабілізаційної місії ООН у ДР Конго.

Про це повідомляє у фейсбуці Офіс Президента, передає Укрінформ.

«Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго», – зазначив Гутерреш.

Він запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії та запобігання її поширенню і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.

Генсек ООН також висловив глибоку вдячність Україні за рішучу підтримку Організації Об'єднаних Націй та, зокрема, миротворчих операцій.

Як повідомлялося, 23 листопада командування Медичних сил СЗУ поінформувало, що український військовослужбовець зі складу миротворчої місії ООН в ДР Конго помер унаслідок захворювання на COVID-19.