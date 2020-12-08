В Україні запрацює Оперативний центр реагування на надзвичайні ситуації у медицині

На базі Центру громадського здоров’я України буде створено Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Operations Center, EOC) у галузі громадського здоров’я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я.

«На початку пандемії COVID-19 ми створили на базі Центру робочу групу для оперативного реагування на виклики пандемії, яка згодом переросла в оперативний штаб. За 11 місяців ми зрозуміли, що нам потрібно мати групу експертів та фахівців, які прогнозуватимуть усі можливі сценарії непередбачуваних викликів громадського здоров’я на регулярній основі, тобто створити постійний оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації на базі ЦГЗ», — зазначив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.

Центр має посилити спроможність держави оперативно реагувати на потенційні та можливі ризики і надзвичайні ситуації в галузі громадського здоров’я, а також відвертати, ліквідовувати або зменшувати їх шкоду, зокрема сприяти реалізації заходів проти поширення COVID-19.

У ЦГЗ зазначили, що діяльність таких центрів організована у вигляді єдиної ситуаційної кімнати, куди надходить уся інформація про ризики — спалахи хвороб та інші надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я, а також про стихійні лиха чи техногенні катастрофи. Завдання експертів EOC — аналіз ризиків та їхньої потенційної шкоди, координація оперативних дій, розробка стратегічних рекомендацій та алгоритмів дій для всіх інших інституцій задля уникнення, подолання, зменшення ризиків та їхніх наслідків.

Технічну та експертну допомогу у створенні EOC в Україні нададуть ВООЗ та CDC.