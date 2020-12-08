Екологічний комітет рекомендує ВР ухвалити закон про обмеження пластикових пакетів

Парламентський Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» (№2051-1).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“За результатами розгляду комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт в повторному другому читанні та в цілому”, - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується визначити правові та організаційні засади обігу пластикових пакетів. Зокрема, передбачається заборонити розповсюдження певних видів пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Пропонується заборонити схиляти споживачів до купівлі пластикових пакетів. Також встановлюються вимоги до біорозкладних пластикових пакетів та їх маркування.

Законопроєктом пропонується встановити відповідальність за порушення передбачених у ньому норм.

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Голова комітету Олег Бондаренко нагадав основні дві проблеми, з якими зіштовхнувся комітет при підготовці до другого читання: критика з боку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом і Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради.

“При розгляді правок ми намагалися врегулювати ці питання, прибрати ті положення, які явно суперечать законодавству. Ми дещо змінили текст у деяких правках, але, загалом, ми не переглядали концепцію цього законопроєкту, оскільки розуміємо необхідність його прийняття», - сказав голова комітету.

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Він також висловив сподівання що законопроєкт буде розглянутий у сесійній залі вже на наступному пленарному тижні.

Окрім того, комітет вирішив 17 грудня 2020 року заслухати звіт голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергія Калашника.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві розмістили майже чотири тисячі контейнерів для роздільного збору відходів.