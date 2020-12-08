Кулі та кульки

Може, водорозділ патріотизму не завжди лежить в географічній площині...

Власником основного пакету акцій Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас, яка виготовила партію кульок на ялинку з логотипом армії РФ, є ТзОВ "Фірма Галімпекс-Склодзеркальний завод", більш відомий як Львівський склодзеркальний завод. Як з'ясував "Еспресо.Захід", основним бенефіціаром заводу є Олег Дацко. Він очолив ТзОВ після вбивства 2006 року його батька, Богдана Дацка. Того розстріляли у Львові біля прохідної підприємства. Кіллер випустив в жертву 6 пуль з пістолета. Тоді ж правоохоронці заявили, що до злочину причетний найближчий родич загиблого, а причиною є перерозподіл акцій, який не змогли вирішити полюбовно. Справа так і залишилася нерозкритою, хоча тоді казали, що 99% розкрито.

ВАТ "Галімпекс - Склодзеркальний завод" є одним з найбільших в світі виробників скляних новорічних прикрас. Річний оборот заводу становить понад мільярд гривень. Підприємство, за оцінками експертів, займає 35% європейського ринку новорічних прикрас.

Наразі Олег Дацко є засновником ще низки підприємств – окрім виробництва іграшок, він займається організацією концертної діяльності, орендою нерухомості та вантажних автомобілів тощо. Навіщо при таких обсягах знадобилися новорічні кульки для РФ? А хто ж його зна. Можливо, діяли за принципом: копійка гривню береже. А, може, водорозділ патріотизму не завжди лежить в географічній площині...

Ольга Коростельова