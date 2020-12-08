В Україні бракує фахівців для роботи з постраждалими від домашнього насильства дітьми - Кулеба

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба вважає, що в Україні недостатньо фахівців, які можуть надати кваліфіковану допомогу дітям, що постраждали від домашнього насильства.

Таку думку він висловив на форумі "Домашнє насильство: погляд 360°. Виклики. Можливості. Дії", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Як на мене, на сьогодні недостатньо тих фахівців, які могли б надати кваліфіковану допомогу дітям, і тут питання, можливо, до Міністерства соціальної політики також”, - сказав Кулеба.

Зокрема, за його словами, необхідні психологи, які могли б спілкуватися з дітьми, виявляти можливі ознаки домашнього насильства.

Водночас дитячий омбудсмен відзначив “позитивний рух” у вибудовуванні системи протидії домашньому насильству, наголосивши, що в ній потрібно визначити проблемні місця та вдосконалити.

При цьому Кулеба додав, що у розвинених країнах така потужна система вибудовувалася десятиліттями.