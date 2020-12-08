Найбільша захворюваність на COVID-19 у трьох областях та Києві

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 станом на 8 грудня зафіксовано в Сумській, Запорізькій, Черкаській областях та Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, у Сумській області показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів становить 941,5 на 100 тис. населення, у Запорізькій 752,6, у Черкаській 747,8.

Також високий рівень захворюваності у Київській (687,6), Чернігівській (628,1) Одеській (593,4), Миколаївській (542,6) областях.

У Києві цей показник становить 714, а середній по Україні - 485,2 на 100 тис. населення.

За даними МОЗ, завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 49,6%, у Києві 42,1% станом на 7 грудня.

Високий рівень завантаженості ліжок, виділених для пацієнтів з COVID-19, у Миколаївській ( 71,6%) Чернігівській (65,1%), Черкаській (61%), Одеській (60,9%), Львівській (58%), Закарпатській (57,4%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 грудня в Україні лабораторно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної хвороби, з них за добу 10 811.