Разумков вшанував героїв, які загинули за свободу і незалежність України

Голова ВР Дмитро Разумков разом із депутатами та іншими почесними гостями у День ЗСУ взяв участь у вшануванні захисників, які загинули цього дня у різні роки внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі та під час виконання обов’язків в гарячих точках світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що Голова Верховної Ради вшанував пам’ять захисників України хвилиною мовчання та поклав квіти до Стели Пам’яті.

Голова Верховної Ради України взяв участь у церемоніалі вшанування Героїв, які загинули за свободу і незалежність України / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Він привітав українських захисників з Днем Збройних Сил України, від себе особисто та від усього депутатського корпусу побажав сил, здоров’я, оптимізму та досягнення цілей.

Разумков також зазначив, що Верховна Рада продовжить робити все від неї залежне, аби повернути мир у державу та забезпечити достойні умови для служби кожному захиснику України.