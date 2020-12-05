В ОАСК жаліються, що їм бракує марок для відправлення кореспонденції

Окружний адміністративний суд столиці має марки для відправки кореспонденції лише на першу декаду грудня.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повідомляє про загрозливу ситуацію з відправкою судової кореспонденції. Зокрема, марок для надсилання сторонам процесуальних документів та листування суду вистачить, орієнтовно, на першу декаду грудня 2020 року", - вказують у суді.

Зазначається, що платіжки ОАСК на придбання поштових марок зареєстровані в Державній казначейській службі ще 12 листопада 2020 року, однак, на сьогодні вони не оплачені.

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У суді просять при зверненні до суду вказувати адресу електронної пошти, на яку суд надсилатиме кореспонденцію, а також знайомитись із станом розгляду справи на порталі «Судова влада України».