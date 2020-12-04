Хрести під посольством, казкова ялинка та нереальний «Шахтар»

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Дмитро Смольєнко

Українці в четверту суботу листопада вшанували пам’ять жертв голодоморів. На меморіальні заходи, які цьогоріч через карантинні обмеження були не такими велелюдними, як зазвичай, учасники традиційно несли свічки, колоски пшениці, яблука та квіти.

Фото: Володимир Тарасов

Тим часом Нацкорпус у пам’ять про закатованих голодом українців встановив біля посольства РФ у Києві десяток дерев’яних хрестів, під якими запалив свічки. На паркан дипустанови вивісили плакат із написами «Пам'ятаємо, хто наші вороги», «Вбивали тоді. Вбивають зараз». За словами організаторів, мета – не дати забути ті часи і головне – не лише ставити свічки пам’яті, а навчитися захищати себе від ворогів.

Фото: Геннадій Мінченко

У Києві на Софійській площі почали монтувати головну ялинку країни. Новорічна красуня буде штучною і коштуватиме 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. Тематика цього року – "Казковий ліс" зі своїми персонажами та тематичним декором (лісові звірі та шишки, горішки, бурульки, сніжинки й гірлянди). На ялинці буде близько 1 500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.

Фото: Євген Котенко

Футболісти донецького «Шахтаря» провели поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» вдруге нинішнього сезону переграли мадридський «Реал». Зустріч на НСК «Олімпійський» в Києві завершилася з рахунком 2:0 на користь української команди.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Павло Багмут

Народний депутат України Микола Тищенко (праворуч) під час засідання парламенту.

Фото: Геннадій Мінченко

Правоохоронці біля будівлі Верховної Ради України під час Всеукраїнської акції протесту "SaveФОП" проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Фото: Микола М’якшиков

Священнослужителі під час покладання квітів до Меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів у Дніпрі.

Фото: Дмитро Смольєнко

У День пам'яті жертв голодоморів люди принесли свічки, колоски пшениці, яблука та квіти до Меморіалу жертвам Голодомору у Запоріжжі.

Фото: Маркіян Лисейко

Вшанування пам'яті жертв голодоморів на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові.

Фото: Юлій Зозуля

Зів'яла троянда на тлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де рік тому сталася пожежа.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Обладнання для подавання кисню на території нового відділення для хворих на COVID-19, облаштованого у Харківській обласній клінічній лікарні.

Фото: Павло Багмут

Міми виступають під час фіналу ІІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії "ГРА" у Київському національному театрі оперети.

Фото: Павло Багмут

Білоруська гімнастка Єлизавета Зоркіна під час кваліфікаційних змагань серед юніорів на 36-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у київському Палаці спорту.

Фото: Євген Котенко

Захисник ФК "Реал" Ферлан Менді під час матчу п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти ФК "Шахтар" (Донецьк), що завершився з рахунком 2:0 на користь української команди, на НСК "Олімпійський" у Києві.

Фото: Олександр Лапін

Ігровий момент матчу Кубка України з футболу серед команд другої ліги між вінницьким ФК "Нива" та ковалівським ФК "Колос", що завершився поразкою господарів поля з рахунком 0:4, у Вінниці.

Фото: Дмитро Смольєнко

Мініатюрний гіроплан, зібраний на АТ "Мотор Січ", який проходить випробування у Запоріжжі.

Фото: Юлій Зозуля

Зграї лебедів і качок, що зимують на поромній переправі неподалік міста Чорноморськ на Одещині.