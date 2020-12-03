Рада надала гарантії держзахисту військовим Сил спеціальних операцій

Парламент ухвалив в цілому законопроєкт №4186 про внесення змін до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій під час виконання ними завдань за призначенням.

За відповідне рішення проголосували 303 народних обранців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою законопроєкту є надання гарантій державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час виконання ними завдань за призначенням та членів їхніх сімей, створення сприятливих умов для успішного здійснення керівництвом держави воєнно-політичних, економічних та інших заходів з метою запобігання і стримування воєнного конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави», - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Як зазначається, на даний час існуюча нормативно-правова база та керівні документи Міноборони не дають можливості повною мірою здійснювати заходи із захисту життя, здоров’я, житла і майна військовослужбовців ССО та їхніх близьких родичів.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття цього законопроєкту розробники зазначили, що Сили спеціальних операцій не мають аналогів в Україні, а їхня служба несе великі ризики для життя та здоров’я. Адже особовий склад, виконує специфічні завдання в різній обстановці, не лише в умовах правового режиму воєнного стану та особливого періоду, а й у мирний час, за межами національної юрисдикції України. «Специфіка діяльності ССО призводить до вчинення противником посягань на життя, здоров’я, житло і майно військовослужбовців та їхніх близьких родичів. При цьому здійснення державного захисту життя, здоров’я, житла і майна зазначеної категорії осіб законодавством не врегульовано», - наголошується в пояснювальній записці.