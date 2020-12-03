Людей треба не лякати новинами, а давати нову інформацію - Гудімов

Куратор і засновник артцентру «Я галерея» Павло Гудімов вважає, що наразі ефективно не лякати людей новинами, а давати нову інформацію, яка допомагає розвиватися і мислити.

Про це він сказав під час включення на сьомому Національному круглому столі на тему «Мистецтво», ініційованому Міністерством культури та інформаційної політики, що відбувається у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ідея національного круглого столу надзвичайно важлива. Цей процес має бути безперервним. Я думаю, в інформаційному просторі, в просторі новин культура має перейти з останніх рубрик до хоча б середини. Маємо розуміти, що вже неефективно лякати людей новинами, ефективно давати нову інформацію, яка допомагає розвиватися, мислити, створювати нову людину, яка створюватиме нові моделі існування, зокрема економічні, соціальні, все більше позбуватися стереотипності», – сказав Гудімов.

Він звернув увагу, що сьогодні «маємо величезні проблеми з самоідентифікацією, величезні прогалини у колекціях, колекціонуванні, шануванні, каталогізації, і тим всім займаються розрізнено багато ініціативних людей і багато ініціативних інституцій».

«Нам дуже важливо налагодити внутрішню комунікацію в мистецьких колах так, щоб вона була конструктивним інструментом наших дій, щоб ми могли не робити два рази зроблену роботу, щоб ми могли чітко розуміти і проговорювати, які прогалини є в нашій культурній історії. Я не сумніваюся ні на хвилину в тому, що з будь-якого часу перш за все залишається культура», - додав Гудімов.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.