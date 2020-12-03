Стало відомо, коли Верховний суд продовжить розгляд поновлення екссудді Царевич

Стало відомо, коли Верховний суд продовжить розгляд поновлення екссудді Царевич

Укрінформ
Верховний суд продовжить розгляд питання щодо поновлення на посаді колишньої судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, яка виносила рішення у справах Автомайдану, 16 грудня.

Як передає Укрінформ, про це поінформував адвокат, член правління Автомайдану Роман Маселко у Фейсбуці.

«Верховний Суд вирішує, чи поновлювати Царевич, яку звільнено з посади Печерського судді у 2016 році за порушення присяги. Позов до Президента та ВРП. Представник президента навіть не прийшов. У засіданні зробили перерву до 16.12 на 11:00», - повідомив Маселко.

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Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва 30 червня визнав невинуватою екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

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