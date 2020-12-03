Стало відомо, коли Верховний суд продовжить розгляд поновлення екссудді Царевич

Верховний суд продовжить розгляд питання щодо поновлення на посаді колишньої судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, яка виносила рішення у справах Автомайдану, 16 грудня.

Як передає Укрінформ, про це поінформував адвокат, член правління Автомайдану Роман Маселко у Фейсбуці.

«Верховний Суд вирішує, чи поновлювати Царевич, яку звільнено з посади Печерського судді у 2016 році за порушення присяги. Позов до Президента та ВРП. Представник президента навіть не прийшов. У засіданні зробили перерву до 16.12 на 11:00», - повідомив Маселко.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва 30 червня визнав невинуватою екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.