В кожній області України є плантації новорічних ялинок

На підприємствах Держлісагентства створено цілу мережу плантацій для вирощування новорічних ялинок, і такі плантації є в кожній області нашої країни.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук Державного агентства лісових ресурсів.

«На підприємствах Держлісагентства створено цілу мережу плантацій для вирощування новорічних дерев. Плантації для вирощування ялинок є в наявності в кожній області», - цитує пресслужба голову відомства Василя Кузьовича.

Як зазначається, загалом на "новорічних" плантаціях зростає 13 мільйонів ялинок, з яких стандартного розміру для реалізації досягли 2,5 мільйона.

Голова Держлісагентства уточнив, що ці дерева досить примхливі і вимагають особливого догляду.

Зокрема, на те, щоб виростити метрову ялинку з насінини, йде мінімум 7-9 років, а середній вік новорічних дерев - 12-15 років: за цей час вони досягають двох метрів і більше.

«При вирощуванні новорічного дерева необхідно докласти чимало зусиль, а процес досить трудомісткий. Спочатку необхідно зібрати шишки, витрусити насіння за допомогою шишкосушарок, на зимовий період відправити на зберігання, навесні підготовити ґрунт і висіяти насіння у посівних розплідниках. І вже після дбайливого догляду через 7-9 років лісівники зможуть заготовити ялинку для подальшої реалізації», - уточнив Кузьович.

Також він відмітив, що українські ялинки складуть конкуренцію європейським.

«На українських ринках, окрім українських рідних ялинок, великим попитом серед громадян користуються, зовні привабливі, іноземні дерева. Вони імпортуються в Україну з Данії, Швеції, Фінляндії та Канади. Щоб виростити, до прикладу, ялинку кавказької породи, по насіння їдуть аж у Грузію. Однак, на відміну від нашої рідної - іноземна ялинка коштує в три-чотири рази дорожче», - поінформував він.

Кузьович уточнив, що на українських ялинкових плантаціях є гарні новорічні ялинки, і в них є всі необхідні документи і бирки.

Він повідомив, що перед заготівлею такі дерева ретельно відбирають за низкою параметрів: враховується форма крони, колір хвої й відсутність дефектів росту.

«Державні лісогосподарські підприємства забезпечують потребу в новорічних ялинках, не завдаючи будь-якої шкоди навколишньому середовищу. Якщо ми хочемо підтримувати лісове господарство та дбати про повітря, своє здоров'я та здоров'я близьких - маємо купувати свій продукт. Це стосується всього - від виробів з дерева до новорічних ялинок», - відзначив Кузьович.

Раніше у Держлісагентстві повідомляли, що середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.

30 листопада у Києві на Софійській площі почали монтувати головну ялинку країни.

Фото: Державне агентство лісових ресурсів України