В кожній області України є плантації новорічних ялинок
Про це передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук Державного агентства лісових ресурсів.
«На підприємствах Держлісагентства створено цілу мережу плантацій для вирощування новорічних дерев. Плантації для вирощування ялинок є в наявності в кожній області», - цитує пресслужба голову відомства Василя Кузьовича.
Як зазначається, загалом на "новорічних" плантаціях зростає 13 мільйонів ялинок, з яких стандартного розміру для реалізації досягли 2,5 мільйона.
Голова Держлісагентства уточнив, що ці дерева досить примхливі і вимагають особливого догляду.
Зокрема, на те, щоб виростити метрову ялинку з насінини, йде мінімум 7-9 років, а середній вік новорічних дерев - 12-15 років: за цей час вони досягають двох метрів і більше.
«При вирощуванні новорічного дерева необхідно докласти чимало зусиль, а процес досить трудомісткий. Спочатку необхідно зібрати шишки, витрусити насіння за допомогою шишкосушарок, на зимовий період відправити на зберігання, навесні підготовити ґрунт і висіяти насіння у посівних розплідниках. І вже після дбайливого догляду через 7-9 років лісівники зможуть заготовити ялинку для подальшої реалізації», - уточнив Кузьович.
Також він відмітив, що українські ялинки складуть конкуренцію європейським.
«На українських ринках, окрім українських рідних ялинок, великим попитом серед громадян користуються, зовні привабливі, іноземні дерева. Вони імпортуються в Україну з Данії, Швеції, Фінляндії та Канади. Щоб виростити, до прикладу, ялинку кавказької породи, по насіння їдуть аж у Грузію. Однак, на відміну від нашої рідної - іноземна ялинка коштує в три-чотири рази дорожче», - поінформував він.
Кузьович уточнив, що на українських ялинкових плантаціях є гарні новорічні ялинки, і в них є всі необхідні документи і бирки.
Він повідомив, що перед заготівлею такі дерева ретельно відбирають за низкою параметрів: враховується форма крони, колір хвої й відсутність дефектів росту.
«Державні лісогосподарські підприємства забезпечують потребу в новорічних ялинках, не завдаючи будь-якої шкоди навколишньому середовищу. Якщо ми хочемо підтримувати лісове господарство та дбати про повітря, своє здоров'я та здоров'я близьких - маємо купувати свій продукт. Це стосується всього - від виробів з дерева до новорічних ялинок», - відзначив Кузьович.
Раніше у Держлісагентстві повідомляли, що середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.
30 листопада у Києві на Софійській площі почали монтувати головну ялинку країни.
Фото: Державне агентство лісових ресурсів України