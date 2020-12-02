Справу щодо вілли Авакова в Італії закрили - Центр протидії корупції
Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Авакову також підфартило через рішення КСУ. НАБУ було змушене закрити розслідування щодо брехні в декларації Авакова. Йдеться про недекларування Аваковим у 2018 та 2019 роках вілли в Італії площею у 566 кв. метрів та приблизною вартістю 3 млн 300 тисяч євро, яку Аваков набув через свою компанію у жовтні 2017 року», - йдеться у повідомленні.
Як уточнюють у ЦПК, також упродовж 2015-2018 років Аваков задекларував грошові активи - свої та дружини - від 49 тис. грн до 1,9 млн доларів, але не вказав доходи від відсотків, які нараховуються банками. «Тепер Авакову нічого не загрожує», - зазначили у ЦПК.
Як повідомляв Укрінформ, на початку 2018 року ЗМІ повідомили, що Аваков за рік до того став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії, приблизна вартість якої становить близько 774 тис. євро.
Зі свого боку Аваков заявив, що віллу на узбережжі Середземного моря в Італії використовує його дружина Інна під один зі своїх туристичних проєктів.
27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.