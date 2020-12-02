Справу щодо вілли Авакова в Італії закрили - Центр протидії корупції

НАБУ закрило справу щодо ймовірної брехні в електронній декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який, ймовірно, не вказав в електронних деклараціях у 2018 та 2019 роках вілли в Італії площею у 566 кв. метрів та приблизною вартістю 3 млн 300 тис. євро.

Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Авакову також підфартило через рішення КСУ. НАБУ було змушене закрити розслідування щодо брехні в декларації Авакова. Йдеться про недекларування Аваковим у 2018 та 2019 роках вілли в Італії площею у 566 кв. метрів та приблизною вартістю 3 млн 300 тисяч євро, яку Аваков набув через свою компанію у жовтні 2017 року», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у ЦПК, також упродовж 2015-2018 років Аваков задекларував грошові активи - свої та дружини - від 49 тис. грн до 1,9 млн доларів, але не вказав доходи від відсотків, які нараховуються банками. «Тепер Авакову нічого не загрожує», - зазначили у ЦПК.

Як повідомляв Укрінформ, на початку 2018 року ЗМІ повідомили, що Аваков за рік до того став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії, приблизна вартість якої становить близько 774 тис. євро.

Зі свого боку Аваков заявив, що віллу на узбережжі Середземного моря в Італії використовує його дружина Інна під один зі своїх туристичних проєктів.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.