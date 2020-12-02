Уряд вніс зміни до Меморандуму з ООН щодо «пакунку малюка»

Кабінет Міністрів вніс зміни до Меморандуму про взаєморозуміння з ЮНОПС і ЮНІСЕФ щодо надання при народженні дитини «пакунку малюка» у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

“Сьогодні на засіданні уряду внесено зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020 році”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що цими змінами визначено обов’язки: уряду - забезпечення реалізації закону, сприяння виконанню проєкту, визначення орієнтовної чисельності дітей для надання одноразової натуральної допомоги пакунок малюка”, ЮНОПС - виконання проєкту, укладення договору з переможцем процесу закупівель та ЮНІСЕФ - консультативна підтримка, проведення дослідження ефективності одноразової допомоги "пакунок малюка”.

Як повідомлялося, 30 вересня 2020 року прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", яким визначено, що до 31 грудня 2020 року закупівля товарів для комплектування "пакунку малюка" організується та проводиться через Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства.