Зеленський підписав закон про харчування дітей загиблих військових у закладах освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпеченння безкоштовним харчуванням у закладах освіти дітей загиблих і зниклих безвісти захисників України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон закріплює загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням дітей загиблих героїв.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила 5 листопада Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України» № 978-ІХ.