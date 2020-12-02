Кабмін сьогодні внесе зміни до постанови про обробку персональних даних осіб з COVID-19

Кабінет Міністрів на засіданні у середу розгляне проєкт щодо внесення змін до постанови уряду від 22 липня 2020 р. № 641, які передбачають врегулювання питання щодо обробки персональних даних осіб із підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Глава МОЗ також пропонує внести зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Буде перерозподілено деякі видатки державного бюджету, передбачені Міністерству здоров’я на 2020 рік.

Уряд також розгляне внесену віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонує утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціюватиме внесення змін до Правил дорожнього руху та до порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт запропонує колегам змінити положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, а міністр інфраструктури Владислав Криклій - положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. З ініціативи Криклія урядовці розглянуть питання про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту “Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження".

Міністри також мають погодити підписання змін до Меморандуму про взаєморозуміння з Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів і Дитячим фондом ООН у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, а також підписання Меморандуму про взаєморозуміння з урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проєкту “Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19” — Проєкт Фаза І.

Учасники засідання мають намір урегулювати питання організації та проведення електронних аукціонів, внести зміни до порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та садивний матеріал.

Урядовці погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо змін до Господарського, Податкового, Кримінального кодексів, Кодексу про адміністративні правопорушення щодо розширення переліку порушень бюджетного законодавства, а також до закону про землеустрій щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою.

Фото: КМУ