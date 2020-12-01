Рада планує спростити ввезення гумвантажів в Україну

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу”, який пропонує розширити повноваження облдержадміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт №3527 у першому читанні проголосували 226 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає розширення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн. Чинна редакція закону дозволяє цим органам визнавати такими вантажі вагою до трьох тонн.

Як зазначила голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова під час виступу з трибуни парламенту, комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу.

Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт акта розроблений з метою забезпечення оперативності прийняття рішень на місцях.