«Новинна Група Україна» запустила нову інноваційну студію 360°

З 30 листопада випуски новин «Сьогодні» на телеканалах «Україна» і «Україна 24» виходять в ефір з нової студії.

Це найбільша студія в Україні, яка першою в країні використовуватиме повномасштабну технологію 360°. Студія обладнана за останнім словом техніки з урахуванням новітніх світових стандартів. Надсучасне устаткування доставляли з 10 країн, серед яких США, Японія, Китай, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія, Корея, Чехія і Тайвань. На її зведення знадобилося 500 годин.

«У грудні 2019-го телеканал «Україна 24» розпочинав мовлення у невеликій студії. За рік наполегливої роботи канал продемонстрував найвищі темпи зростання показників серед конкурентів. Ми стрімко розвиваємось, оновлюємо формати, наша команда поповнюється новими фахівцями. І вже цьогоріч, до свого першого дня народження, переїхали до просторої надсучасної студії, над оснащенням якої працювали кращі професіонали України та світу. Декоративні елементи розробляли провідні європейські дизайнери в єдиному екземплярі спеціально на замовлення «Новинної Групи Україна». Унікальністю розробки є те, що це перша в Україні студія, яка являє собою суцільну зону й повноцінно працює на 360°. Ведучі й журналісти можуть проводити ефіри та робити включення із будь-якої точки студії», – розповів головний редактор «Новинної Групи Україна» Юрій Сугак.

Окрім того, «Сьогодні» й «Україна 24» використовують систему стабілізації камер Steadicam. В Україні подібну технологію «живої» камери саме в новинах не практикує ніхто. Досі її застосовували лише в кіно, рекламі та під час концертних зйомок. Особливу увагу зосередили й на елементах візуалізації.

«Телеканал “Україна 24” першим застосував 3D-графіку просто неба під час спецефіру до Дня Незалежності й продовжує удосконалювати використання 3D-технологій. Так, у новій студії оснащено унікальну хвилеподібну панель з відеоекраном, який проєктує зображення нестандартної форми. Також ми єдині в країні використовуємо не статичні, а динамічні декорації», – додав Юрій Сугак.

Загалом у новій студії працює 1000 одиниць техніки, 200 освітлювальних приладів. На підлозі – спеціальне антиблікове покриття, яке дасть змогу уникнути небажаних відблисків світла, сторонніх тіней у кадрі й подати глядачу максимально якісне та яскраве зображення.

Не пропустіть перші випуски з ультрасучасної студії 360°. Новини стають максимально цікавими та інтерактивними.

Фото: «Новинна Група Україна»