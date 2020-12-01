У "Слузі народу" сказали, чи закриє Україна авіасполучення у разі локдауну

У разі введення в Україні локдауну міжнародне авіасполучення припиняти не будуть, проте не виключені обмеження для внутрішніх авіарейсів.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, пише "Апостроф".

Депутат стверджує, що пасажирські літаки під час різдвяних і новорічних свят будуть відправлятися.

"Наскільки я знаю, ніхто не збирається закривати повітряні шляхи, тобто люди зможуть вилітати за кордон. Тобто новорічний відпочинок вдасться тим, хто його планує", - сказав він.

Втім, за словами нардепа, в межах України можуть бути ті ж обмеження для авіакомпаній, які були на початку карантину навесні цього року.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Верховній Раді відбулася нарада за участю керівників депутатських фракцій і груп, керівництва парламенту, Офісу Президента та прем'єр-міністра.

25 листопада Володимир Зеленський у влозі анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.