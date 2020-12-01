У "Слузі народу" сказали, чи закриє Україна авіасполучення у разі локдауну
Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, пише "Апостроф".
Депутат стверджує, що пасажирські літаки під час різдвяних і новорічних свят будуть відправлятися.
"Наскільки я знаю, ніхто не збирається закривати повітряні шляхи, тобто люди зможуть вилітати за кордон. Тобто новорічний відпочинок вдасться тим, хто його планує", - сказав він.
Втім, за словами нардепа, в межах України можуть бути ті ж обмеження для авіакомпаній, які були на початку карантину навесні цього року.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Верховній Раді відбулася нарада за участю керівників депутатських фракцій і груп, керівництва парламенту, Офісу Президента та прем'єр-міністра.
25 листопада Володимир Зеленський у влозі анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.