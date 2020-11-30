Лауреатів премії «Євромайдан SOS» цьогоріч нагородили онлайн

Церемонія нагородження волонтерською премією "Євромайдан SOS" цьогоріч відбулася в онлайн-форматі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сім років тому, 30 листопада, для мільйонів українців почався новий відлік часу. На рівні країни ми отримали потужний поштовх, який увійшов в історію під назвою Революція Гідності ... У 2014 році ми вирішили започаткувати волонтерську премію для того, щоб відзначати людей, які працюють в самоорганізованих волонтерських ініціативах, які роблять цю роботу індивідуально, які закривають державницькі функції в різних сферах. Вони допомагають дітям-сиротам, опікуються екологією, підтримують поранених і рухають цю країну вперед", - сказала під час церемонії нагородження голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.

Лауреатами волонтерської премії у 2020 році стали: засновниця Благодійного фонду «Відродження Захисників України» Ірина Ващук-Діспіріо, керівник волонтерської групи Angels Юрій Вдовцов, координаторка Української асоціації батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки» Юлія Александрова, тренер Сергій Брушніцький, глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Цьогоріч до складу журі увійшли: правозахисниця, письменниця, теле- та радіоведуча Лариса Денисенко; клінічний психолог і психіатр, поет, перекладач Борис Херсонський; очільниця Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак; громадянський журналіст та колишній заручник Кремля Наріман Мемедемінов; драматургиня, режисерка та сценаристка Наталія Ворожбит.

Критерії висування номінантів(-ок) на премію: щоденна волонтерська робота або вчинок; відсутність належності до керівних позицій у будь-якій із політичних сил; неоплачуваність діяльності.

Волонтерська премія "Євромайдан SOS-2017" заснована у листопаді 2014 року. Її вручення відбувається щороку у Києві 30 листопада, адже саме цього дня 2014 року була створена ініціатива SOS як реакція на насильницький розгін мирної студентської демонстрації на майдані Незалежності.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після жорсткого розгону мирного протесту студентів 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, понад 100 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Фото: Євромайдан SOS / Фейсбук