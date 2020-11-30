В Україні стартував відбір найкращих медиків для нагородження Орденом Святого Пантелеймона

В Україні оголосили про початок відбору кращих медичних працівників для нагородження Орденом Святого Пантелеймона.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конкурсний відбір на нагородження Відзнаками "Орден Святого Пантелеймона" та "Медаль Святого Пантелеймона" у 2020-2021 році оголошується відкритим. І хоча епідемія COVID-19 принесла у наше життя багато проблем, але водночас це змусило громадськість краще зрозуміти, хто такий лікар і наскільки ми повинні дбати про нього", - сказав голова Поважної ради ордена Василь Князевич.

Він додав, що у 2021 році Поважна рада планує ввести дві додаткові номінації - для керівника медичного закладу та для колективу медичного закладу.

Окрім цього, Поважна рада за участю представників регіональних рад обирає переможців у 7-ми номінаціях: "Найкращий лікар", "Найкращий медичний працівник", "Новатор охорони здоров’я", "За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я", "Взірець служіння суспільству", "Медаль Святого Пантелеймона" (для молоді) та "За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України" (для іноземців).

Читайте також: Найкращих медиків України нагородили орденом та медалями святого Пантелеймона

Громадська відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден святого Пантелеймона" має професійно-фахову спрямованість і присуджується з 2017 року за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.

Цього року "Орден святого Пантелеймона" у номінації "Найкращий лікар" отримав Нестор Середюк - професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету.