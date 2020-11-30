В ОАСК оскаржують призначення до Комісії з регулювання азартних ігор

В Окружний адмінсуд м. Києва надійшов позов щодо визнання незаконними низки розпоряджень Кабміну про призначення голови та окремих членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

"Позивач вважає, що уряд прийняв оскаржувані розпорядження всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та просить суд їх скасувати", - інформують у суді.

Як зазначається, у позові йдеться про оскарження розпоряджень Кабміну від 5 жовтня 2020 року №1208-р та №1211-р, від 21 жовтня 2020 року №1315-р, від 28 жовтня 2020 року №1337-р, від 11 листопада 2020 року №1401-р та від 18 листопада 2020 року №1447-р.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні Комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

Кабмін 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.

4 листопада Немчінов поінформував, що відповідна комісія розпочала свою роботу.