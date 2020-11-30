Лише п’ята частина українців вважає, що країна самостійно впорається з COVID-19

Лише п’ята частина респондентів вважає, що Україна може впоратися з епідемією коронавірусної інфекції без допомоги інших країн.

Про це сказала голова правління Центру «Соціальний моніторинг» Ольга Балакірєва під час презентації результатів моніторингу громадської думки населення України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Лише п’ята частина дорослого населення дала ствердну відповідь про те, що Україна здатна впоратися з епідемією без допомоги інших країн світу. Дві третини (62,3%) вважають, що Україна не зможе сама впоратися з епідемією і 17 % вагаються з відповіддю», - розповіла Балакірєва.

Вона додала, що показники відповідей респондентів у регіональному розрізі досить близькі й не мають суттєвих розбіжностей.

Всеукраїнські соціологічні опитування дорослого населення проведені в червні, липні, серпні, вересні та листопаді 2020 року. Останнє опитування проведено з 18 до 26 листопада 2020 року в 24 областях України та м. Києві, опитано 3020 респондентів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.