Глава УГКЦ: Український народ у світі має особливу місію – боротися з голодом у наші дні

Український народ у світі має особливу місію – боротися з голодом у наші дні.

Таку думку висловив глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) у відеозверненні з нагоди річниці вшанування жертв Голодомору-Геноциду українського народу 1932-1933 років, передає Укрінформ із посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

«Вшановуючи пам'ять жертв Голодомору-Геноциду українського народу, тієї великої рани, яка і до сьогодні болить кожного українця, ми сьогодні, як і щороку, молимося за невинно убієнних мільйонів синів і дочок нашого народу. У чергову різницю цієї трагедії кажемо собі й світові: ми пам'ятаємо, світ визнає», – сказав предстоятель УГКЦ.

На переконання блаженнішого Святослава, український народ, переживши трагедії смерті голодом, має сьогодні особливу місію - говорити про недопущення голодної смерті в сучасному світі.

«Ми тепер, відзначаючи пам'ять жертв українського Голодомору, повинні особливо звертати увагу, щоб поруч із нами ніхто не голодував і від голоду у світі ніхто більше не помирав», – зауважив глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав закликав не лише пам'ятати про наш біль, але також і діяти: «Нагодуймо голодного, щоб у наш час від голоду більше ніхто не помирав. Згадуючи ці трагічні події, скажімо собі й світові: ніколи більше!»

Українська греко-католицька церква є найбільшою східною католицькою церквою у світі. Вона налічує понад 5,5 млн вірян.

Як повідомляв Укрінформ, вшанування жертв Голодомору традиційно відбувається в кожну четверту суботу листопада. Цього року вшанування припадає на 28 листопада.

Фото: news.ugcc.ua