Керівництво Ради вшанувало пам’ять жертв Голодоморів

Керівництво Ради вшанувало пам’ять жертв Голодоморів

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Укрінформ
Виконувачка обов'язки Голови Верховної Ради Олена Кондратюк разом із керівниками депутатських фракцій та головами парламентських комітетів вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Маємо пам’ятати і знати ці події, весь світ їх має знати, пам’ять загиблих має жити в наших серцях», - сказала Кондратюк, подякувавши всім тим країнам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Політик відзначила, що в українських дипломатів попереду є ще багато роботи, щоб якомога більше країн визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Для України важливо, щоб якомога більше країн визнали Голодомор геноцидом українського народу / Фото: прес-служба Верховної Ради України

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«Потрібно просувати у світі інформацію про ці страшні події, бо для нашої країни – це одна з ключових речей. Ми маємо зберегти історичну пам’ять, яка повинна бути на основі правди і істини, і про це мають знати якомога більше людей - для того, щоб подібні трагедії не повторилися», - сказала заступниця Голови Верховної Ради.

Кондратюк разом із народними депутатами поклали композиції з колосків та встановили лампади до пам’ятної скульптури дівчинки «Гірка пам’ять дитинства» у Києві, яка нагадує про трагічну долю найвразливішої категорії жертв Голодомору — дітей.

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