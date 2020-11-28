Зеленський із дружиною вшанували пам'ять жертв Голодоморів

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Офіційному інтернет-представництві глави держави.

Зокрема, зазначається, що глава держави з дружиною встановили біля пам'ятного знака жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі в Києві, композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам'яті жертв Голодомору.

Після цього вони прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 років, де їх зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам'ять дитинства», біля якої встановили символічні композиції з зерном та вклонилися пам'яті загиблих.

Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.

Фото: ОП