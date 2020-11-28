Затриманий в Індонезії за запитом РФ блогер повертається в Україну - МЗС

Український блогер Михайло Орєшніков, який був затриманий в Індонезії за запитом РФ, повертається в Україну.

Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

"Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва", - написав глава МЗС.

Він додав: "Український паспорт = захист Української держави".

Як повідомлялося, українського блогера Михайла Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (м.Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ.

За попередніми даними, проти блогера в Росії порушено кримінальну справу за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень. За інформацією МЗС, Михайло Орєшніков юридично не оформив вихід з громадянства Російської Федерації.

Раніше український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що затриманого Інтерполом на вимогу РФ у Джакарті українського громадського діяча, блогера та музиканта Михайла Орєшнікова можуть екстрадувати в РФ.

Цаплієнко зазначив, що Орєшніков є активним діячем антипутінського руху спротиву, а після того, як загроза його життю та свободі стала очевидною, 26 липня 2014 р. він з‘явився у пункті пропуску «Бачевськ» і попросив надати йому політичний притулок в Україні. Маючи українське коріння, у 2016 році Орєшніков став громадянином України, а перед тим, згідно із законом, відмовився від громадянства РФ.