Карантин актуалізував питання цифрового інклюзивного простору - організатор Kids Autism Games

Нові реалії - пандемія і карантин - актуалізували питання створення нових інструментів комунікації, у тому числі й цифрового інклюзивного простору.

Про це заявила організатор проєкту Kids Autism Games благодійної організації «Спорт заради миру» Наталя Мартіашвілі на прес-конференції в Укрінформі на тему: «Цифрова інклюзія: роль технологій у соціальній інтеграції людей з розладами спектру аутизму і порушеннями мовлення».

«Протягом останніх чотирьох років методично й регулярно засобами спорту, мистецтва та культури ми формували міський інклюзивний простір, де впливали на розвиток дитини у суспільстві й суспільства навколо дитини. Щоб вона почувалася більш вільною, долала свої страхи, а суспільство долало свої стереотипи. Також дуже важливим нашим напрямком була просвітницька діяльність в суспільстві», - зазначила Мартіашвілі.

Зокрема вона згадала проєкт «Притулятися», більше 25 забігів, у яких брали участь діти з особливими потребами тощо.

Разом з тим, вона зауважила, що цей рік, з огляду на пандемію й карантинні обмеження, вніс дуже великі корективи у діяльність з соціальної інтеграції дітей з розладами спектру аутизму. Серед іншого постало питання про нові інструменти комунікації та створення цифрового інклюзивного простору.

«Я дуже вдячна компанії Хуавей, яка створила таку комунікаційну платформу, де ми можемо знайти нові інструменти для цифрової інклюзії. Де дитина, за допомогою нових цифрових інструментів буде себе почувати більш впевненою, а суспільство стане більш обізнаним, дотичним та толерантним”, - наголосила Мартіашвілі.

Менеджер зі зв’язків із громадськістю компанії Хуавей Україна Аліна Севастюк акцентувала, що цифрова епоха відкриває необмежені можливості, коли використання технологій перетворює кожну людину на активного учасника екосистеми для нових партнерських проектів та обміну досвідом.

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«Можливості в цифрову епоху безмежні. У цифрову епоху публічний діалог, колективне створення та спільне використання нових рішень – це внесок у культуру і щоденну практику інклюзії для всіх, щоб кожна людина могла спілкуватися на рівних. Здобути професію, розвивати таланти, бути впевненою у майбутньому та активною протягом життя», - наголосила Севастюк.