Українські письменники засудили режим Лукашенка

Український ПЕН-центр оприлюднив лист до білоруських колег, у якому засудив режим Лукашенка і закликав підтримати вільних білорусів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті організації.

"Від серпня ми з великою увагою стежимо за подіями в Білорусі, за реакцією білоруських громадян на фальсифікацію президентських виборів та намаганням влади грубою силою вирішити проблему і приборкати непокірних. Ми рішуче засуджуємо режим Лукашенка та всіх тих, хто йому служить.

Як мало хто, ми розуміємо, яка ціна свободи. І разом із вами звертаємося до світової громадської думки: підтримайте вільних білорусів! Допоможіть зупинити насильство в європейській країні! Не повторюйте помилок appeasement-у, не мовчіть!", - наголосили у листі.

Як йдеться у повідомленні Українського ПЕН-центру, світ надто добре пізнав ціну мовчання, що призвело до злочинів проти людяності в Югославії, до російських військових злочинів в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у січні Український ПЕН-центр виступив із заявою, в якій підтримав білоруських письменників та громадських активістів, які зазнають утисків через спротив поглибленню інтеграції Білорусі з Росією.

Український ПЕН був заснований 1989 року і прийнятий до Міжнародного ПЕН 1990-го. Першим президентом Українського ПЕН був Микола Вінграновський (1989-1993), потому ПЕН в Україні очолював Євген Сверстюк (1993-2010). 2010-го, з обрання президентом правозахисника, публіциста Мирослава Мариновича, Український ПЕН починає провадити системну літературну та правозахисну діяльність в Україні та за кордоном. 2014-го президентом Українського ПЕН було обрано Миколу Рябчука, а у грудні 2018 року – Андрія Куркова.

Фото: tut.by