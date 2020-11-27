Московський суд дав колишньому главі Нафтогазу 4 роки умовно

Басманний суд Москви засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно (з випробувальним терміном 4 роки) колишнього главу НАК «Нафтогаз Україна» і екскерівника Державного управління справами України Ігоря Бакая за шахрайство в особливо великих розмірах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Вирок було винесено у четвер 26 листопада. Суд визнав Бакая винним у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 159 КК РФ).

Як повідомлялося, Ігор Бакай був затриманий у Москві в жовтні 2017 року, суд санкціонував взяття його під варту. Згодом запобіжний захід йому було змінено на домашній арешт.

Слідством Бакаю було присуджено розкрадання $12 млн у Metalloinvest Limited, отриманих у рамках договору позики від імені ТОВ "Індустріальна група"Російський ведмідь". У МВС Росії, коментуючи справу Бакая, називали суму в 630 млн руб.

Ігор Бакай має паспорти Росії, України та Греції. Був одним з засновників "Нафтогазу". Обіймав посаду першого голови правління компанії з 1998 по 2000 рік. З 1997 рік по 2000 рік був позаштатним радником президента України Леоніда Кучми. З 2003 по 2004 - голова Державного управління справами України. Після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах пішов у відставку і на початку 2005 року виїхав до Росії.